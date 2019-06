Det har partierne sagt om drivhusgasser

* I valgkampen gik Enhedslisten, De Radikale, SF og Alternativet sammen om et krav til Mette Frederiksen (S), der indebærer et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

* Dengang sagde De Radikales politiske leder, Morten Østergaard:

- De sidste ti procent er det, der gør forskellen på, om vi kan leve op til Paris-aftalens målsætninger i 2030.

- Og det er derfor, at vi sammen med de andre grønne partier klart siger, at det skal være fundamentet for en ny regerings omstillingspolitik. Vi tror ikke, vi når målene, hvis ikke vi sætter os dem.

* Socialdemokratiet har i valgkampen sagt, at udledningen af drivhusgasser bør reduceres med mindst 60 procent inden 2030. Under forhandlingerne om en ny regering sagde Mette Frederiksen søndag:

- Jeg er sådan set ikke uenig i, at vi skal helt op og reducere med 70 procent, men vi skal også være nogenlunde sikre på, hvordan vi kommer derhen.

Kilde: Ritzau.

