Det kontantløse samfund rykker nærmere

* Som udgangspunkt skal alle bemandede butikker, restauranter og lignende salgssteder acceptere kontanter i Danmark.

* Siden 1. januar 2018 er det dog blevet lovligt at afvise kontanter i tidsrummet fra klokken 22 til klokken 06. I postnumre med særligt høj risiko for røveri kan butikker søge om at blive kontantfri allerede fra klokken 20.

* Kontanter står for omkring 20 procent af alle betalinger i Danmark. I 1995 var tallet tæt på 80.

* Dankort er det hyppigste alternativ – det bruges mere end en milliard gange om året. Men også andre kreditkort og mobile løsninger som MobilePay vinder frem på bekostning af kontanterne.

* I Sverige har man fjernet kravet om, at butikker skal tage imod kontanter. Her foregår en endnu større del af betalingerne elektronisk.

Kilder: Nationalbanken, Folketinget, Riksbanken.

/ritzau/