Det nationale dna-register

* Det Centrale Dna-profil-register blev oprettet i år 2000 og styres af Rigspolitiets Nationale Kriminaltekniske Center.

* Registret består af to dele - en til dna fra spor på gerningssteder og en til dna fra sigtede personer.

* Når en ny dna-profil registreres, bliver der søgt på den i begge dele af registret, for at se om der er et match.

* Det kan enten være nye spor, som kobles sammen med gamle spor. Nye spor, som kobles sammen med kendt gerningsmænd, eller nye personer, som kobles sammen med gamle spor.

* Dna-profiler fra sigtede personer gemmes i registret i ti år fra den seneste sigtelse.

Kilde: politi.dk.

/ritzau/