Det nye folketing kan blive det mest uerfarne i historien

I valgkampen er der meget fokus på den kommende regeringsdannelse. Det er med god grund. Regeringer sætter den lovgivningsmæssige dagsorden og politiske retning for landet. Men valget giver også startskuddet til et nyt folketing. For at vurdere, hvor ”nyt” et nyvalgt folketing er, kigger man både på genvalgsraten og cirkulationsdybden.

Genvalgsraten er generelt høj i Danmark. Omtrent to ud af tre plejer at genvinde deres mandat. Men der er udsving. Færrest blev genvalgt ved jordskredsvalget i 1973, hvor kun godt og vel hver anden genvandt sit mandat. Flest blev genvalgt i 1988 blot et år efter valget i 1987. Chancen for genvalg er dog ikke tilfældigt fordelt mellem politikerne. De, der har siddet længst, plejer at være mere tilbøjelige til at blive genvalgt. Derfor kigger man også på cirkulationsdybden, som angiver forholdet mellem genvalgtes og ikke-genvalgtes anciennitet. Jo ”dybere” cirkulation, jo mere ”nyt” er det nyvalgte Folketinget. Selv ikke jordskredsvalget i 1973 resulterede i særlig dyb udskiftning. Ved de seneste valg er cirkulationsdybden endda aftaget. Det vil sige, at det primært er blandt nye folketingsmedlemmer, udskiftningen er sket, mens de veletablerede er blevet siddende. Udskiftningen har mestendels været krusninger i overfladen.