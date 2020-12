Ny aftale sikrer hurtigtest til 50.000 danskere om dagen

Falck skal stå for at udføre de 50.000 daglige hurtigtest for det offentlige. Aftalen gælder fra lørdag.

Regeringen og regionerne har indgået en aftale med Falck om 50.000 daglige hurtigtest for coronavirus.

Testene bliver gratis.

Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Falck kommer til at udføre de daglige test ved deres teststationer, og aftalen gælder fra lørdag. Hurtigst muligt derefter vil antallet af daglige hurtigtest nå de 50.000, lyder det. I dag kan Falck dog kun teste 5000 om dagen.

- Det er et markant bidrag til den daglige testkapacitet, vi har i forvejen, så jeg håber, det kommer til at bidrage til at bryde endnu flere smittekæder, siger Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner.

Der testes i øjeblikket rekordmange for coronavirus herhjemme, og systemet er under pres. Fra mandag forventer regionerne at kunne teste 115.000 personer dagligt i det offentlige system. Dertil kommer nu 50.000 lyntest.

Stephanie Lose pointerer, at hurtigtest kun skal ses som et supplement til de nuværende PCR-test i det offentlige, og de ikke skal benyttes, hvis man har symptomer eller er nær kontakt til en smittet.

- Hurtigtest kan være et supplement, hvis man gerne vil have en test for en sikkerheds skyld, og det oplever vi stor efterspørgsel på her i perioden op til jul, siger Stephanie Lose.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) pointerer, at hurtigtest nu tages i brug, fordi smitten er for høj og udvikler sig for hurtigt.

- De nye hurtigtest er mindre sikre end PCR-test, men deres styrke er til gengæld, at de giver svar på meget kort tid. Det betyder, at vi kan bryde flere smittekæder, siger Magnus Heunicke i pressemeddelelsen.

Hurtigtesten, der også hedder antigentest, giver svar på mellem 15 og 30 minutter, men er til gengæld ikke lige så sikker som PCR-test.

Falck oplyser i en pressemeddelelse, at de fra lørdag morgen tilbyder en gratis hurtigtest fra deres eksisterende 12 testcentre.

De har planer om at åbne yderligere 36 nye testcentre. Man kan derfor forvente ventetid de første dage, indtil kapaciteten er øget.

Man skal ikke umiddelbart bestille tid for at få foretaget en hurtigtest ved Falcks teststeder.

Aftalen med Falck gælder foreløbigt frem til den 4. januar 2021.

Der er desuden sandsynligvis flere aftaler på vej med private virksomheder, skriver Danske Regioner.

