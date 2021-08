Det politiske tillidsbarometer afgør ministres skæbne

Det hævdes, at forsvarsminister Trine Bramsen (S) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) hænger i en tynd tråd og risikerer at ryge ud som ministre. Baggrunden er den aktuelle håndtering af situationen i Afghanistan og tidligere uheldige sager fra de to ministre. Men hvad er det, der afgør, om en minister må gå af?