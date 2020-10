Det sidste rejsemål kan lukke - Grækenland forbi smittegrænse

Grækenland krydser de danske myndigheders grænse for, hvor meget smitte der tillades for åben rejsevejledning.

Udenrigsministeriet fraråder unødvendige rejser til stort hele verden med undtagelse af Grækenland, Norge, fem regioner i Sverige samt Slesvig-Holsten i Nordtyskland.

Men listen kan blive endnu kortere i næste uge, hvor Grækenland ser ud til at ryge af, da landet har passeret de danske myndigheders grænse på maksimalt 30 smittede om ugen per 100.000 indbyggere.

Grækenland har i gennemsnit haft 31,9 smittede per 100.000 indbyggere. Det viser tal fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse (ECDC).

Grækenland er det eneste rejsemål, hvor man kan rejse til uden de store forbehold i Udenrigsministeriets rejsevejledning - så længe man udviser forsigtighed.

I Norge frarådes rejser ikke, men her er der et krav om, at man går ti dage i karantæne ved ankomst, mens det for Sverige og Tyskland kun er enkelte regioner, hvor man ifølge Udenrigsministeriet godt kan rejse til.

Udenrigsministeriet opdaterer sin liste over rejsevejledning hver tirsdag. Derfor kan billedet potentielt nå at ændre sig.

/ritzau/