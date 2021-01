Det siger byttereglerne

Der er forskellige bytteregler, som er afhængig af, om julegaven er købt i en butik eller online.

Nedlukningen af detailhandlen har medført, at mange virksomheder har måttet ændre på deres bytteordninger.

Her er et overblik over Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens regler om bytning af varer:

* Der gælder forskellige bytteregler afhængig af, om julegaven er købt i en fysisk butik eller på nettet.

* Regler for køb i en fysisk butik:

* Varen kan kun byttes, hvis det er aftalt ved købet.

* Man skal forvente, at varen skal kunne sælges igen som ny.

* Samtidig skal man kunne fremvise en bon, eller varen skal have et byttemærke.

* Forbrugeren skal overholde den aftalte tidsfrist.

* Regler for varer, som er købt i en dansk netbutik:

* På nettet er der som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret, men nogle butikker har udvidet retten.

* Det er ofte køber, som skal betale returporto. Nogle butikker tilbyder dog gratis returfragt.

* Forbrugeren har selv ansvaret for varen, mens man har den og også under forsendelsen.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

/ritzau/