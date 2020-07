Det skal restauranter og caféer stadig

* Afstandskrav: Der skal kunne holdes en meters afstand mellem alle gæster og ansatte.

* Pladskrav: Der skal være to kvadratmeter per siddende gæst, fire kvadratmeter per stående.

* Der må ikke være flere en 100 gæster til arrangementer, hvor folk står. Det forventes løftet til 200 til august.

* Forsamlinger på over 500 mennesker er forbudt. Det rammer blandt andet planlagte større konferencer.

* Der må ikke holdes åbent til efter midnat. Dog med nogle undtagelser.

* Spillesteder og diskoteker er fortsat helt lukkede.

/ritzau/