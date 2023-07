Det skal være slut med flerkoneri: Parti vil lukke smuthul i dansk lovgivning

Ugen begynder med en historie, der både fyldte mediebilledet i sidste uge og forventes at gøre det i den, vi netop har taget hul på: Det voldsomme sommervejr. For ifølge prognoserne – der får en klimaforsker til at sige til TV 2, at han ”aldrig har set noget lignende” – vil hedebølgen og de tårnhøje temperaturer rundt omkring i Europa fortsætte længe endnu.

Hedebølge er dog langtfra det eneste vejrfænomen, der i løbet af weekenden har trukket overskrifter kloden over. For mens skovbrande i blandt andet Tyrkiet, på La Palma og i Canada har medført flere evakueringer, har massive regnmængder kostet menneskeliv i både Sydkorea og Indien.

Grøn omstilling "skamferer" landskabet

Meldinger om det voldsomme sommervejr har den seneste tid ledt manges tanker hen på klimaforandringer – et område, der er tiltagende enighed om kræver handling. Men det skal være handling med mere eftertanke.

Det mener de fagfolk, der i dagens Kristeligt Dagblad opfordrer regeringen til at vedtage en overordnet strategi for de hundredvis af vedvarende energianlæg, som i disse år sættes op i det danske landskab. Strategien skal sikre mere hensigtsmæssige måder at passe de grønne tiltag ind i naturen, siger eksempelvis en arkitekt, der kalder effekten og placeringen af de anlæg, som allerede er opsat eller er på vej, for en "skamfering".

Artiklen fortsætter under annoncen

De mange opførsler af energianlæg i naturen har allerede skabt konflikter og lagt pres på danske kommuner. Men er det muligt at forene et enormt vindmølleanlæg med bedre natur? Kristeligt Dagblad har søgt svar i Thy.

Der skal findes mere hensigtsmæssige metoder til at integrere klimavenlige energianlæg uden at ødelægge synet af den danske natur, mener flere fagfolk Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Flerkoneri skal gøres ulovligt

I Danmark er det ikke lovligt at have flere koner. Og dog.

Er man islamisk gift, kan man nemlig frit indgå islamiske ægteskaber med mere end én, fordi denne type ægteskab ikke anerkendes af dansk lovgivning. Men det skal der sættes en stopper for, mener Socialdemokratiet ifølge Politiken.

Partiet vil derfor undersøge, hvordan det kan gøres ulovligt at indgå et muslimsk ægteskab uden også at indgå et dansk juridisk ægteskab. På den måde kan man nemlig gøre op med det juridiske smuthul for flerkoneri, mener ligestillingsordfører Trine Bramsen (S).

Ældre overbehandles – til skade for både dem og samfundet

Det skader mere, end det gavner, når ældre og terminalt syge patienter sendes gennem omfattende udredninger og dyre behandlinger, advarede eksperter og Lægeforeningen i går i Jyllands-Posten. For det går ud over både samfundsøkonomien og patienterne, når de syges sidste tid bruges på behandling, der i bedste fald forlænger livet ganske lidt, men i værste fald gør det til et smertehelvede, lød det.

Og nu erklærer både SF, De Konservative og Venstre sig enig i, at det er nyttesløst, når ældre patienter modtager overbehandling. De mener alle, at det bør blive obligatorisk for lægestanden at have samtaler med patient og pårørende om risici og chancer forud for et behandlingsforløb, så den enkelte i højere grad kan tage stilling til, hvorvidt vedkommende ønsker behandling. Det skriver Jyllands-Posten i dag.

Tre hurtige fra udlandet

Moralpolitiet – der skal sikre respekten for islamisk moral – har ifølge Al Jazeera genoptaget sin patruljering i Iran. Det har ellers været stort set været fraværende i det iranske gadebillede siden de voldsomme protester, der sidste efterår opstod, efter den 22-årige Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetægt.

EU og Tunesien har indgået et såkaldt strategisk partnerskab, som har til formål at bekæmpe menneskehandel og ulovlig indvandring, skriver mediet Politico. Aftalen skal kort sagt gøre det sværere at rejse over Middelhavet fra Tunesien til Europa.

Der er erklæret nødsituation på den russiskbyggede bro mellem halvøen Krim og den russiske region Krasnodar, der efter sigende er blevet ramt af angreb natten til i dag. Russerne har endnu ikke præciseret, hvad der er sket, og heller ikke Ukraine har kommenteret på, hvorvidt ukrainske styrker står bag. Det skriver Reuters.

Kongehus tildeler Dronningen rekord – og tager stilling til historiske tvister

Kong Christian 4., der med en regeringstid på 51 år og seks måneder mellem 1596 og 1648 hidtil har været den længst regerende monark i Danmark, må nu se sig overhalet. I weekenden kunne Kongehuset nemlig oplyse, at Dronning Margrethe per midten af juli i år er blevet den længst regerende, danske monark nogensinde.

Den mærkværdigt upræcise formulering "midten af juli måned" har dog vakt opsigt. Og det viser sig, at den kaster lys over historiske tvister, hvad angår tidligere kongers regeringstid. Eksempelvis hersker der i historiske tekster uenighed om, hvorvidt Christian 4. regerede i 51 eller 60 år, mens der sættes spørgsmålstegn ved, om Frederik 6. var konge i 31 eller 55 år.

Med weekendens pressemeddelelse tyder det dog på, at Kongehuset nu har truffet en klar beslutning om, hvordan de historiske fakta over kongerækken må udlægges. Det siger en historiker til Berlingske.