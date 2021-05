Det sker på fredag

Nye elementer:

* Hjemmearbejde udfases i tre trin hen over sommeren med start fra fredag den 21. maj.

* Studerende på videregående uddannelser kan vende tilbage på fuld tid.

* Der skal kun foretages stikprøver af coronapas på biblioteker og i idrætsforeninger.

* Der åbnes også for, at folk 14 dage efter første vaccinationsstik kan bruge dokumentation for dette som coronapas.

* Partierne skal have en plan klar for udfasning af mundbind og coronapas i starten af juni. De bliver formentligt helt udfaset fra august.

Elementer fra tidligere aftale, der træder i kraft fredag:

* Forsamlingsforbud hæves fra 25 til 50 personer indendørs og fra 75 til 100 personer udendørs.

* Afholdelse af større arrangementer går ind i fase 2, hvilket blandt andet åbner for udendørs koncerter med op til 2000 deltagere, dog i sektioner med 200 i hver, og udendørs loppemarkeder med op til 500 deltagere.

* Elever på ungdoms- og voksenuddannelserne kan vende fuldt ud tilbage.

* Alle resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter kan genåbne. Det betyder blandt andet, at der igen kan synges og gå i dampbad og sauna, og musik- og kulturskoler kan genåbne.

* Desuden åbnes for indendørs faciliteter i forlystelsesparker, zoologiske haver, aftenskoler samt lege- og badelande.

Kilde: Justitsministeriet.

/ritzau/