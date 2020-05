Det skriver SSI om mulig grænseåbning

* En eventuel åbning af grænserne kan medføre, at smittede personer vil rejse ind i landet og derved kunne starte nye smittekæder, der kan få betydning for smittetrykket i Danmark.

* Det kan også betyde, at der kommer flere mennesker til ferieområder, og dette vil give øget risiko for, at eksisterende smitte kan spredes.

* Størrelsen af risiko for introduktion af nysmitte vil være afhængigt af Covid-19-forekomsten i de lande, som personerne kommer fra.

* Da forekomsten af smittede dels kan variere i forskellige regioner i de enkelte lande dels kan variere over tid, er det ikke muligt kvantitativt at forudsige, hvilken effekt grænseåbninger vil have på smitteforekomsten i Danmark.

Kilde: SSI.

/ritzau/