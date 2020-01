Det søgte danskere mest på gennem Google i det seneste årti

Pokemon Go, Netflix, Felix Baumgartner og Lærerlockouten var blandt de mest søgte ord det seneste årti.

Et årti er gået på hæld, og dermed er det tid til et tilbageblik på, hvad danskerne gik op i det seneste årti.

Herunder kan du se, hvad danskerne søgte mest på gennem søgetjenesten Google i 2010'erne.

* 2010:

I januar 2010 kunne danskerne endelig få lov til at overvåge deres egne hjem, da Google Streetview kom til Danmark. Streetview blev lanceret i 2007, men først i januar 2010 fik danskerne lov til at gå på opdagelse. Det blev også den søgning, der voksede mest i popularitet i Danmark i 2010.

* 2011:

Danskernes søgningerne på Google i 2011 var præget af teknologi. Efter flere betaversioner kom det meget specielle computerspil Minecraft endelig ud 18. november 2011. Spillet, hvor man skal bygge ting med byggeklodser eller blot smadre objekter, blev hurtigt ultra populært.

Minecraft blev kun overgået af iPhone 5, som den søgning, der steg hurtigst i antal søgninger. Apples meget populære mobiltelefon udkom først i 2012, men danskerne var meget interesseret i den allerede året før.

* 2012:

For nu otte år siden kom streamingtjenesten Netflix, der stadig i dag lænker folk fast til sofaerne, til Danmark. Det blev også årets mest søgte ord.

Mest søgte person blev vovehalsen Felix Baumgartner, der slog rekorden for højeste faldskærmsudspring, da han hoppede ud af luftballon fra rummet i 39 kilometers højde.

* 2013:

2013 blev præget af en krise mellem lærerne i Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landsforening, der fik tilnavnet Lærerlockouten. "Hvad er lockout" blev også årets mest stillede spørgsmål på Google.

Samme år vandt Danmark Eurovision, da Emmelie de Forest charmerede Europa med nummeret "Only Teardrops". Det gjorde hende til den mest søgte musiker det år.

* 2014:

Den dansker racerkører Kevin Magnussen fik debut i bilsportens eliteklasse, Formel 1, hvor det blev til en sensationel andenplads i hans første grandprix i Melbourne, Australien. Det gav Magnussen titlen som mest søgte mand.

* 2015:

Den danske debattør og politiker Nikita Klæstrup kom på manges læber, da hun i 2013 stillede op til kommunalvalget for De Konservative og herigennem blev kåret som årets valgbabe af Ekstra Bladet. I 2015 fik publiciteten et markant nøk opad - sågar i udlandet - da hun deltog i en fest hos Konservative Ungdom i en gallakjole med en usædvanlig omvendt udskæring. Derfor blev hun årets mest søgte kvinde.

* 2016:

Det blev året, hvor man kunne se granvoksne danskere løbe rundt i parker og byer, mens de kiggede ned i deres telefoner. Spillet Pokemon Go udkom og blev hurtigt enormt populært verden over. Spillet blev også det mest søgte ord i Danmark.

Samme år blev Pernille Blume den mest søgte person efter sit OL-guld i 50 meter fri i Rio de Janeiro.

* 2017:

Årets mest søgte dansker blev i 2017 ubådsejeren Peter Madsen, der blev dømt for drabet på den svenske journalist Kim Wall. Sagen vakte ekstremt opsigt i Danmark og i udlandet, da den svenske kvindes lig blev fundet parteret.

* 2018:

For nu to år siden døde Danmarks mest folkekære kunster Kim Larsen, hvilket medførte en national landesorg. Over hele landet blev der gået mindeoptog til ære for nationalskjalden, der døde 30. september 2018 efter længere tids sygdom.

* 2019:

Det mest søgte ord sidste år blev det nye intranet til folkeskoler og forældre, Aula. Derudover blev politikeren og formanden for Stram Kurs, Rasmus Paludan, den mest søgte dansker.

