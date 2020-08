Det står der i aftaleudkastet

Der er tale om et aftaleudkast, og ingen tiltag er endelige:

* Målsætning om testsvar inden for 24 timer.

* Mere fokus på, at isolation bliver gennemført.

* Mulighed for større brug af obligatorisk mundbind.

* Lukning af diskoteker og natteliv forlænget til 1. november.

* Forsamlingsforbud på 100/500 forlænget til 1. november.

* Kompensation til virksomheder, der bliver ramt af fortsat nedlukning.

* Ophævelse af regel om, at turister skal have seks overnatninger for at måtte rejse ind.

/ritzau/