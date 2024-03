Det tager måneder at flytte kvinder fra udrejsecenter efter chikane

Enlige kvinder fra Udrejsecenter Kærshovedgård skal flyttes til Udrejsecenter Avnstrup for at imødegå beretninger om episoder om seksuel chikane og uønsket seksuel kontakt.

Men det vil tage et par måneder, før kvinderne kan flyttes.

Det oplyser Udlændingestyrelsen til Ritzau.

Inden flytningen skal det nemlig vurderes, om der skal ske bygningsmæssige tilpasninger på Avnstrup for at kunne tage imod de 12 kvinder, flytningen omhandler.

For en uge siden lød det fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, at de enlige kvinder skulle flyttes.

Siden 2016 har der været 18 indberetninger med emneordet seksuelle krænkelser. Der er blevet foretaget politianmeldelse i 17 ud af de 18 sager, lyder det fra styrelsen.

Tallene er ikke afgrænset til at omhandle kvinder, og styrelsen bemærker, at der er en variation i alvoren og karakteren af de hændelser, der er anmeldt.

Udrejsecenter Avnstrup er døgnbemandet og drives af Røde Kors på vegne af Udlændingestyrelsen, som også oplyser, at det vil tage tid med flytningen for at sikre "en god overlevering".

Centeret ligger i Lejre Kommune og er til daglig et indkvarteringscenter for børnefamilier uden lovligt ophold.

Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland har i flere år været stærkt diskuteret og kritiseret.

Det har eksisteret siden 2016. Det huser omkring 250 personer. Personer på tålt ophold, personer, der er udvist ved dom og afviste asylansøgere.

Centeret, der er blevet kaldt dysfunktionelt, har haft flere problemer med beboerne.

Beboere på udrejsecentret har i løbet af det seneste halve år været i politiets og anklagemyndighedens søgelys.

Fem beboere blev i august 2023 tiltalt for besiddelse af og handel med ulovlige stoffer.

Tre måneder senere - i november - foretog politiet en ransagning på stedet og fandt hash, en strømpistol, en ulovlig foldekniv og falske eurosedler.

Senere samme uge blev en beboer sigtet og varetægtsfængslet for "at forvolde fare for liv og førlighed" ved at have afgivet skud på - ifølge politiet - et værelse på centret.

