Det trækker op til skybrud over dele af Jylland og Vestsjælland

Kraftige bygeskyer er mandag eftermiddag ved at blive dannet over centrale dele af Jylland og på Vestsjælland.

Bygeskyerne forventes at kunne give skybrud og aflevere 15 millimeter vand eller derover på en halv time.

- Lige nu ser det ud til, at bygerne dannes i en linje fra Sønderborg op mod Billund og videre op mod Viborg. Det er første skud på stammen.

- Men der er også noget på vej i det vestsjællandske ved Holbæk- og Kalundborg-egnen, siger vagthavende meteorolog Marie Timm, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Varslet om skybrud gælder det centrale Jylland, det meste af Fyn samt Vest- og Nordsjælland.

- Vi har nu rundet de magiske 20 grader mange steder, og det er den temperatur, der skal til for at danne de her kraftige byger, siger Marie Timm.

Skybrud kan give akvaplaning og gøre vejene glatte. Det kan også give problemer med indtrængende vand i for eksempel kældre.

Selv om DMI har varslet skybrud, er det fortsat usikkert, præcist hvor bygerne falder, og hvor meget vand der kommer.

- De kan lokalt give meget vand det ene sted, mens man i nærheden oplever, at man ikke har fået noget, siger Marie Timm.

Mange steder er det meget tørt, og landmænd og haveejere sukker efter nedbør.

Selv om der kan ventes kraftige regnskyl, vil det ifølge meteorologen næppe være tilstrækkeligt til at råde bod på nedbørsunderskuddet.

Varslet om skybrud gælder frem til klokken 18. Her begynder temperaturen igen at falde, og det tager ifølge meteorologen "gassen af ballonen".

Det er samtidig overgangen til en anden vejrtype med køligere vejr.

- Det ser ud til, at vi tirsdag og onsdag får det lidt køligere med dagtemperaturer på 10 til 16 grader og samtidig vind fra et nordvestligt hjørne. Det vil nok føles som en kold fornøjelse de næste par dage.

- Men der er lunere vejr i vente til weekenden, lyder det fra Marie Timm.

