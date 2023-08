Det ustadige vejr fortsætter - kan dog dæmme op i næste uge

Det hidtil ustadige vejr, som har præget Danmark over de seneste uger, ser ud til at fortsætte ind i weekenden, hvor Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) forudser både solskin og regnvejr.

Det siger DMI's vagthavende meteorolog fredag morgen, Nadine Damsberg.

- Fredag bliver det overvejende tørt og ret skyet vejr. Men der kommer også stadigvæk noget sol, og der bliver også lidt varmere end det, vi har været vant til de sidste par dage, siger meteorologen.

Mange steder ser temperaturen til at komme op mellem 20 og 23 grader. Bornholmerne må dog nøjes med lidt køligere vejr - her forventes det at blive mellem 17 og 19 grader.

Lørdag trækker skyerne ind over mange dele af Danmark, og de har regn med.

- Der kommer efterhånden også regn mange steder, som lokalt kan være kraftig og med torden, siger Nadine Damsberg.

Og mens Bornholm måtte vente lidt længere på det varme vejr end resten af Danmark i weekenden, tilsmiler solen dog klippeøen med fine temperaturer lørdag.

- På Bornholm bliver det mest tørt, og der kommer også noget sol. Temperaturen kommer op mellem 17 og 23 grader, siger Nadine Damsberg.

Søndag kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men nogle steder - især i den vestlige del af landet - er der muligheder for nogle enkelte byger.

- Temperaturen kommer igen op mellem 17 og 23 grader, siger Nadine Damsberg.

Hele weekenden bliver dog relativt vindstille. Alle tre dage ser det ifølge meteorologen ud til at blive svag til jævn vind.

Det ustadige vejr har i år præget en stor del af sommeren, efter at en hedebølge lagde Danmark tør i en stor del af juni. Der er dog udsigt til, at vejret kan stabiliseres en smule i næste uge.

- Det kan måske blive lidt mere stabilt fra midten af næste uge. Der har vi et højtryk, som nærmer sig, siger Nadine Damsberg.

