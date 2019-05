Det vægter regionerne højt

* Vælgere i de fem regioner er blevet spurgt om, hvilke områder de mener, er de vigtigste, som politikerne skal tage sig af. De kan vælge op til tre emner.

* Der er 35 emner at vælge mellem. Det er blandt andet skat, kriminalitet, børn og unge samt flygtninge og indvandrere.

* Fælles for alle regioner er, at det er de samme tre emner, der opnår procentvis flest stemmer, og dermed er de vigtigste for vælgerne.

* De tre emner er klima og miljø, sundhed samt ældre.

* I Region Hovedstaden og Region Midtjylland er det klima og miljø, der topper med henholdsvis 38,5 og 33,8 procent af stemmerne.

* I Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Nordjylland er det derimod ældre med henholdsvis 37,9, 36,6 og 34,9 procent af stemmerne.

* Mindst 1000 respondenter er blevet spurgt om ugen fra uge 3 og indtil uge 18. Resultaterne er de samlede svar over den periode.

Kilde: Voxmeter for Ritzau

/ritzau/