Det var almindelige danskere, som holdt heksebålene i gang

Når et nyt heksemuseum om få dage åbner i Ribe, vil det blandt andet gøre op med de myter, der klæber til heksen som historisk figur, og flytte fokus fra de mennesker, der blev brændt på bålet, til dem, der forfulgte dem. For det er den del af historien, vi kan lære mest af

1000 mennesker mistede livet i løbet af den 150 år lange periode, hvor hekseforfølgelserne trak et sodet spor af død og lemlæstelse gennem Danmark. I de år, hvor jagten var på sit højeste, tændtes i gennemsnit et bål hver femte dag. 1500- og 1600-tallets hekseafbrændinger var et på alle måder voldsomt og på mange måder ukarakteristisk kapitel i dansk historie. Alligevel er det et kapitel, de fleste danskere kender meget lidt til.

Det vil et nyt museum nu råde bod på.

”Myterne hober sig op, når det handler om hekseprocesserne, og det betyder, at vi får sværere ved at drage vigtige lektier af historien,” siger Louise Hauberg Lindgaard, historiker ved ”HEX! – Museum of Witch Hunt”, der i Ribe åbner dørene for besøgende den 30. juni.

”Det er en udbredt misforståelse, at processerne var udtryk for kvindehad og undertrykkelse, og at forfølgelserne først og fremmest blev drevet frem af den katolske kirke og siden i særdeleshed af den protestantiske. I virkeligheden var det overvejende helt almindelige bønder, der angav og vidnede mod hinanden, og selvom der var en klar overvægt af kvindelige ofre, var det ikke udtryk for et komplot mod kvinder.”

Kønsfordelingen skyldtes en skævvridning i retssystemet, men først og fremmest en dyb angst for Djævelen og en udbredt forestilling om, at kvinder ganske enkelt var lettere at lokke til at udføre hans gerninger.

”Ofte var det faktisk kvinder, der angav andre kvinder,” siger Louise Hauberg Lindgaard.

Når vi har brug for et historieeftersyn, skyldes det ikke kun et behov for en retvisende forståelse af perioden, men også fordi, vi ellers går glip af en vigtig selvindsigt, mener hun. Lektor Louise Nyholm Kallestrup, der forsker i hekseprocesser ved Syddansk Universitet, giver hende ret:

”Hvis vi lægger hele ansvaret for henrettelsesbålene over på kirken og en forestilling om et misogynt og kvindefjendsk samfund, mister vi blikket for dem, der rent faktisk holdt bålene i gang – nemlig den helt almindelige dansker,” siger hun og uddyber:

”Reformationen blev en katalysator for processerne, men kirken var ikke den drivende kraft. Det var folket. Dets handlinger var billiget af øvrigheden, de verdslige magthavere og øverst kongen, men det var dem, der mistænkte, angav og vidnede mod ofrene. Og de mekanismer, der kan få et folk til kollektivt at dæmonisere og forfølge enkeltindivider og grupper, er også interessante og aktuelle at se på i dag.”

Derfor sætter det nye museum ikke kun fokus på de kvinder og mænd, der blev dømt som hekse og troldfolk, men også på dem, der rejste anklagerne. Og på det samfund, de levede i.

”Perioden var plaget af krige, naturkatastrofer og pandemier. Det var en ekstremt utryg, farlig og kaotisk tid, og det gav grobund for en dyb frygt for dem, man mente stod bag alle onderne, og ikke mindst en parathed til at bekæmpe dem for enhver pris,” siger Louise Hauberg Lindgaard.

”Historien lærer os noget om, hvad frygt kan gøre ved mennesker. Og hvad den kan drive os til. Det er en vigtig lektie i en tid som vores, hvor verden også kan føles usikker.”