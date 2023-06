Det var meningen, at danske kræftpatienter skulle have hjælp i udlandet. Det viser sig at blive svært

Godmorgen.

"Havet er et komplekst sted."

Sådan lød det i går aftes fra Jamie Frederick, kaptajn ved den amerikanske kystvagt, der står i spidsen for eftersøgningen af den forsvundne u-båd "Titan", der siden søndag har været forsvundet. I går hørtes undersøiske lyde i området ved et område af Nordatlanten, hvor u-båden "Titan" kunne være forsvundet, men det er dog ikke sikkert, hvor lydene stammede fra.

På grund af kompleksiteten har myndighederne nu skruet op for efterforskningen, og inden for de næste to døgn vil man nu sende ti fartøjer på jagt efter de forsvundne rigmænd, der ville se vraget af Titanic.

Amerikanske myndigheder leder stadig efter den forsvunde u-båd "Titan". Det er planen, at ti fartøjer i de kommende dage skal sættes ind for at opspore ubåden. Foto: Scott Eisen/AFP/Ritzau Scanpix.

Udenlandske hospitaler afviser danske kræftpatienter

Det er kun en måned siden, at regeringen med sin nye kræftpakke var med til at indgyde et håb om, at kræftbehandlingen i Danmark nu ville blive bedre.

For at lette byrden på kræftområdet ville man derfor sende patienter til udlandet for at modtage behandling. Men nu viser det sig, at mange lande slet ikke vil modtage danske kræftpatienter, og for eksempel er Region Midtjylland blevet afvist af hospitaler i blandt andet USA, Frankrig, Østrig og Norge. Det skriver Berlingske.

Formålet med regeringens kræftpakke var især, at ingen skulle vente så lang tid på at modtage behandling, som 182 kræftpatienter på Aarhus Universitetshospital sidste år gjorde.

Unge i voldelige parforhold får ikke nok hjælp

Morgensamling tager nu et kig på en anden gruppe mennesker, nemlig de, der lever såkaldt "farlige forhold", altså forhold, hvor vold er en del af hverdagen.

Det er de unge mellem 16 og 24 år, som hyppigst bliver udsat for psykisk vold, for eksempel manipulation og trusler, af deres romantiske partnere. Og selvom regeringen i år har afsat det højeste beløb nogensinde til bekæmpelse af partnervold og partnerdrab, så er der ikke igangsat ét initiativ, der har særligt fokus på de unge voldsofre. Hvorfor det er særligt problematisk kan læse om i dagens avis. Her kan du også møde 20-årige Clara, som selv har levet i et farligt forhold.

Tre fra udlandet

Onsdag eftermiddag ramte en formodet gaseksplosion en gade i centrum af Paris, Frankrigs hovedstad. Eksplosionen forårsagede brand i flere bygninger. 33 personer er såret, mens fire er i kritisk tilstand.

En central bro til Krim-halvøen er ramt af missiler. Ifølge russiske guvernører har ukrainske styrker udført et missilangreb på en bro, der forbinder Kherson-regionen med Krimhalvøen. Det skriver Reuters.

Bibelen genindsættes nu på skolebiblioteker i staten Utah i USA. I den seneste tid har Bibelen ellers ikke være til at låne på bibliotekerne, fordi skoledistriktet Utahs Davis School District mente, at bogen indeholder "pornografisk eller uanstændigt materiale". Det skriver The Guardian.

3000 år gammelt sværd begejstrer arkæologer

Disse dage jubler sydtyske arkæologer.

Et 67 centimeter langt bronzesværd er nemlig fundet under en udgravning i Nördlingen i Sydtyskland. Sværdet er sandsynligvis blev båret af en mand fra Sydtyskland for over 3000 år siden.

"Vi var virkelig glade. Vi vidste med det samme, at det her var noget særligt," siger Hubert Fehr, som er arkæologisk ekspert fra Bayerns Statskontor for Bevarelse af Monumenter, til DR.

Også en dansk arkæolog kalder sværdet "helt fantastisk".

