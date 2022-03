Det varme vejr kommer før varmechecken til danskerne

Loven, som sikrer en varmecheck til danskere, der er ramt af høje energipriser, forventes først vedtaget i maj.

Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet til Ekstra Bladet.

- Alt efter hvordan Folketinget tilrettelægger processen ventes loven vedtaget i maj, oplyser ministeriet i et skriftligt svar.

Varmechecken blev af klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) ellers kaldt for en "akut økonomisk håndsrækning til de ramte danskere".

I sidste måned indgik regeringen med støttepartierne SF, De Radikale og Enhedslisten samt Frie Grønne, Kristendemokraterne og Alternativet en aftale om varmechecken.

- Vi står i en helt ekstraordinær situation, hvor mange familier rammes enormt hårdt af stigende varmepriser. Det er virkelig barskt for danskere uden store indtægter pludselig at stå med ekstraregninger på tusindvis af kroner, sagde Dan Jørgensen, da aftalen blev præsenteret.

- Derfor er jeg rigtig glad for, at vi har kunne samle et flertal bag at afsætte en milliard kroner til en akut økonomisk håndsrækning til de ramte danskere, tilføjede han.

Nu er meldingen fra ministeriet:

- Først når loven er vedtaget har ministeriet hjemmel til at behandle det data, der skal bruges til udbetaling.

Ifølge aftalen skal en udvalgt gruppe på 320.000 husstande have en engangscheck på 3750 kroner.

Der er helt konkret afsat en milliard kroner til engangsbeløbet på 3750 kroner, som sendes afsted til husstandene, der opfylder en række krav. Blandt andet at de har en indkomst under 550.000 årligt.

Desuden er det en del af aftalen, at man skal fremskynde udskiftningen af gasfyr i Danmark. Det skal der bruges 250 millioner kroner på. Dermed er der lagt op til at bruge 1,25 milliarder kroner på aftalen.

