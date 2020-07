Det ved vi om nedlukningen 11. marts

* Da statsminister Mette Frederiksen (S) sendte offentligt ansatte hjem og lukkede institutioner og skoler, begrundede hun det med, at det var en anbefaling fra "myndighederne".

* Det skete på et pressemøde 11. marts.

* Siden har Jyllands-Posten beskrevet, at anbefalingen ikke kom fra Sundhedsstyrelsen.

* Efterfølgende slog Mette Frederiksen over for TV2 News fast, at det var "en bred myndighedsgruppe", der havde rådgivet.

* På et samråd 9. juni forklarede Mette Frederiksen, at regeringen i tiden op til 11. marts rådførte sig ”intensivt med en lang række myndigheder”.

* 24. juli viser en mail, som B.T. har fået aktindsigt i, at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, syv timer før pressemødet frarådede at lukke skoler, vuggestuer og børnehaver.

Kilder: Ritzau, Jyllands-Posten, B.T.

/ritzau/