Det ved vi om regeringens finanslovsudspil

* Udsatte børn: Over de kommende fire år prioriteres én milliard kroner til udsatte børn. Heraf går 760 millioner kroner til flere pædagoger i vuggestuer med børn fra sårbare familier.

* Museer og teatre: 100 millioner kroner årligt over en fireårig periode skal gå til blandt andet museer og teatre.

* Psykisk syge: 100 millioner kroner årligt afsættes til borgere med de sværeste og mest invaliderende psykiske lidelser.

* Ældres ensomhed: 100 millioner kroner årligt skal gå til bekæmpelse af ensomhed, sorg og depression.

* Humanitært bidrag: Der afsættes 2,6 milliarder kroner i 2019 til det humanitære bidrag, der typisk går til verdens brændpunkter. Det er en stigning på 100 millioner kroner.

* Slut med affaldsgebyr og andre byrder: Der afsætte 40 millioner kroner til blandt andet at afskaffe et administrationsgebyr for affaldshåndtering. Det skal lette byrder for erhvervslivet.

Kilder: Politiken, Kristeligt Dagblad, Ritzau.

/ritzau/