Det ved vi om regeringens udspil

* Der skal være loft over den særlige skatterabat, som kommuner med en lav skatteprocent får. Loftet skal ligge på en skatteprocent på 23,5 procent.

* Det skal ikke længere være muligt for velhavende kommuner at få tilskud for indbyggere, der flytter fra de pågældende kommuner. Der skal samtidig være et loft på 100.000 kroner i tilskud for hver borger, der flytter fra kommunen.

* Au pairer skal ikke længere tælle med som udlændinge, der giver tilskud i udligningen.

* Der skal tages højde for ulighed inden for sundhed, således at ikke kun de ældres alder, men også deres helbred, skal tælle med som en faktor i udligningen.

* Regeringen vil afskaffe ordningen, hvor borgmestre eller rådmænd har øverste ansvar for hver deres administration og ansatte i de fire største byer. Det sker for at spare en kvart milliard kroner. De skal i stedet indgå i en ny fælles ledelse af kommunen med den øverste borgmester i spidsen.

* Det er byer, hvor Socialdemokratiet sidder med den øverste borgmesterpost.

/ritzau/