Det vil regeringen også arbejde på

Med statsministerens åbningstale og et 70 sider langt lovprogram skød regeringen tirsdag det nye folketingsår i gang.

Her er et udsnit af regeringens andre planer:

* Minimumsnormeringer i daginstitutioner:

Regeringen vil i februar næste år fremsætte lovforslag om at indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

* Udlændinge skal udvises for butikstyveri:

Regeringen vil generelt skærpe straffen ved butikstyveri, herunder i gentagelsestilfælde.

Udlændinge, der begår butikstyveri, skal udvises i førstegangstilfælde i det omfang, det ikke strider mod de europæiske menneskerettighedskonventioner.

* En styrket indsats mod pædofili:

Regeringen vil ændre i straffeloven, sådan at det blandt andet skal være kriminelt at være i besiddelse af børnesexdukker. Straffen for seksuelle overgreb mod børn skal skærpes.

* Nyt system med asylansøgere uden for Europa:

Regeringen vil fremsætte et lovforslag om at oprette modtagecentre for asylansøgere uden for EU.

Endnu er der ikke fundet nogle lande, der vil påtage sig opgaven, hvilket er den største hindring.

Kilde: Regeringen

/ritzau/