Det viser undersøgelsen

Fem år efter hjernerystelsen fandt sted, havde personerne:

* 2,5 gange større risiko for at være permanent væk fra arbejdsmarkedet. Det kan eksempelvis være på grund af tildelt førtidspension.

* 1,5 gange større risiko for ikke at være i ordinært arbejde.

* 1,4 gange større risiko for kun at være tilknyttet arbejdsmarkedet i begrænset omfang. Det kan eksempelvis være i form af fleksjob.

* 1,2 gange større risiko for at være på overførselsindkomst på grund af sygdom.

* 2,6 gange større risiko for at være død. Inden for de første seks måneder efter skaden er risikoen over seks gange så stor.

Kilde: Ugebrevet A4 og ph.d.-studerende ved Københavns Universitet Heidi Graff, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

/ritzau/