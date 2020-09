Dette vil flest betale for i alderdommen

* En undersøgelse fra Vive har kortlagt, hvad borgere især vil betale for i alderdommen.

* Undersøgelsen gik på hvad borgerne var klar til at betale for når de blev gamle og enlige og helbredet ikke var godt.

* Det gælder blandt andet, at deres hjemmehjælp leveres af et fast team af hjælpere.

* At de får et ekstra bad om ugen.

* At de får mulighed for at deltage i et aktivitetstilbud.

* Undersøgelsen er lavet blandt 4.000 borgere i alderen 54-64 år, som kunne vælge mellem tre forskellige servicepakker, der indeholdt forskellige serviceydelser og priser.

Kilde: Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

/ritzau/