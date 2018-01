DF affejer kritik fra V-borgmester: Vi er et borgerligt parti

DF er et borgerligt parti og ikke et "meningsmålingsparti", som Herning-borgmester siger, lyder svaret.

Dansk Folkeparti er fuldstændig uforstående overfor, at Herning-borgmester Lars Krarup (V) opfordrer sit eget parti til at distancere sig fra og tage flere opgør med støttepartiet.

I Weekendavisen siger Krarup, at det er "tæt på vanvid", at man vil forhandle skattepolitik for udlændingestramninger som eksempelvis et udgangsforbud for unge indvandrere.

Men der er nogle ting, der ikke hænger sammen, mener gruppeformand Peter Skaarup (DF).

- Jeg forstår ikke, at Lars Krarup som repræsentant for Venstre vil gå i rette med Dansk Folkeparti. Det er Dansk Folkeparti, der sørger for, at Venstre har regeringsmagten, siger han.

Udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) foreslog først et udgangsforbud, hvilket blev tolket sådan, at det skulle ramme alle unge indvandrere. Men det er forkert ifølge Peter Skaarup.

- Kristian Thulesen Dahl (DF-formand, red.) taler om et målrettet brug af et udvidet forældrepålæg, så vi sikrer, at lillebrødrene ikke når et skråplan. Desuden har det ikke noget med udlændingeforhandlingerne at gøre, siger han.

Spørgsmål: Da Martin Henriksen først luftede ideen om et udgangsforbud, sagde han, at det skulle gælde alle unge indvandrere. Det er måske det, Lars Krarup reagerer på. Siden har I jo modereret forslaget?

- Det er rigtigt, at det blev fremstillet sådan, at det var alle unge i en ghetto, der skulle rammes af et udgangsforbud. Det har aldrig været DF's politik, siger Peter Skaarup.

Forholdet mellem DF og Lars Krarup er kølnet, efter at Herning ikke fik den jyske politiskole. Dansk Folkeparti udlægges som hovedaktør bag placeringen af skolen.

- Jeg kan ikke lade være at få den tanke, at Lars Krarup har ændret sig meget efter forløbet omkring politiskolen, hvor den efter grundige overvejelser endte med at blive placeret et andet sted end i hans pastorat, siger Peter Skaarup.

Lars Krarup kalder Dansk Folkeparti for et "meningsmålingsparti" frem for et borgerligt parti.

- Det er latterligt at kalde DF for et meningsmålingsparti. Det er da ikke DF, der har flyttet sig, vi står der, hvor vi hele tiden har stået. Flygtninge skal hjem, så snart det kan lade sig gøre, og skattelettelser i toppen er ikke vores prioritet, siger Peter Skaarup.

Spørgsmål: Er Dansk Folkeparti blevet mindre borgerlig på den økonomiske politik over de seneste 25 år?

- Nej. DF er et borgerligt parti, og borgerlige partier er defineret ved, at det er partier, som ikke støtter en marxistisk tankegang, og det gør vi ikke. Så vi er et borgerligt parti, siger Peter Skaarup.

/ritzau/