DF: Alle folketingsmedlemmer bør stemme om Ingers værdighed

Dansk Folkeparti har meddelt Folketingets administration, at partiet vil have ophævet clearingaftalen, når der skal stemmes i Folketinget om Inger Støjbergs værdighed.

Det betyder, at alle medlemmer af Folketinget skal møde frem og fysisk afgive deres stemme.

- Det er væsentligt for os, at man er på pladserne i Folketingssalen. At man kigger hinanden - og ikke mindst Inger Støjberg - i øjnene, når man siger, hvad man mener.

- I stedet for at man kan sidde og følge afstemningen oppe fra sit kontor på et tv. Det synes jeg ikke, er ordentligt, simpelthen. Og derfor har vi bedt om at få ophævet clearingaftalerne, siger stifter af Dansk Folkeparti og tidligere formand for Folketinget Pia Kjærsgaard.

Artiklen fortsætter under annoncen

Normalt bruger Folketinget clearingaftaler, når der skal stemmes. Det er en uformel aftale mellem partierne, der sikrer, at medlemmer kan blive væk fra afstemninger, uden at det ændrer på et eventuelt flertal. Medlemmerne kan så bruge tiden på andet arbejde.

/ritzau/