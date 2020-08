DF: Der er allerede aftale om gratis mundbind til ældre

Der blev i maj indgået en aftale, der blandt andet skulle sikre ældre adgang til mundbind, siger DF.

Mundbind skal gives gratis til folk med få penge, herunder folkepensionister og studerende. Det foreslår Enhedslisten.

Også SF mener, at værnemidlerne skal gives ud enten gratis eller med rabat til visse grupper.

Men Dansk Folkepartis ældreordfører, Karina Adsbøl, mener, at der allerede er indgået en aftale om at sikre ældre gratis mundbind.

- Vi rejste det i forbindelse med ældreaftalen, hvor vi afsatte midler til kommunerne. Der står på side fire i aftaleteksten, at ældre skal kunne tilgå de her mundbind.

- Vi forventer da, at ministeren lever op til den aftale, vi indgik og så kunne hente det enten på apoteket eller hos kommunen, siger hun.

Aftalen blev indgået 1. maj af et samlet Folketing i forbindelse med genåbningens første fase.

I et afsnit står:

- Hertil får kommunerne mulighed for at prioritere midler til at pårørende til ældre på plejehjem, og ældre i eget hjem får mulighed for at tilgå mundbind og andre relevante værnemidler på blandt andet offentlige og private samt selvejende plejehjem eller på andre offentlige steder, som for eksempel hos kommunen eller det lokale apotek i det omfang forsyningerne ikke mangler i sundhedssektoren.

Sundhedsstyrelsen anbefaler fra lørdag, at folk bruger mundbind i offentlig transport, når der er mange mennesker, og det ikke er muligt at holde mindst en meters afstand til hinanden.

Ældreordføreren oplyser, at Dansk Folkeparti vil forfølge sagen for at skaffe pensionister adgang til gratis mundbind.

- Det er i forhold til det med at leve op til aftalen, hvor intentionen var, at ældre kunne hente mundbind hos kommunen, på apoteket eller andre steder, siger Karina Adsbøl.

Ifølge hende må det ikke være den enkeltes økonomi, der afgør, om det er muligt at bruge mundbind. Derfor opfordrer Karina Adsbøl samtidig regeringen til at se på, om det skal bredes ud til en bredere skare.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, har til DR sagt, at den nye maskeanbefaling ikke kommer til at ramme folk hårdt på økonomien.

Han understreger, at regeringen holder øje med, om der opstår tilfælde, hvor borgere ikke har råd til at købe mundbind.

/ritzau/