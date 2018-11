DF: Det bliver dyrt at forbedre pensionisters forhold

Regeringen og DF vil forbedre pensionisternes forhold i forbindelse med finanslovsforhandlinger.

Pensionister skal have flere penge at nyde tilværelsen for.

Det vil Dansk Folkeparti arbejde for i de igangværende finanslovsforhandlinger med regeringen.

Forhandlingerne fortsætter fredag hos finansminister Kristian Jensen (V) med pensionisternes forhold på dagsordenen.

Den største udfordring ligger i at forbedre forholdene for de pensionister, som ikke har arbejdsevnen tilbage og er ude af arbejdsmarkedet. Dem er der mange af, og derfor er det en dyr mission, som parterne forhandler om.

Det siger René Christensen, Dansk Folkepartis finansordfører.

- Allerede ved 20.000 kroner i årlig indtægt (fra pensionsordning, red.) begynder man at modregne i eksempelvis ældrecheck.

- Der er helt sikkert pensionister, som sidder og tænker, at hvorfor i alverden brugte jeg ikke pengene, da jeg fik dem, i stedet for at spare op, siger han.

Ifølge René Christensen har DF ikke fået svar på, hvor meget det kommer til at koste, hvis grænserne rykkes.

- Men hvis vi tager en gennemsnitlig pensionist, måske en LO-arbejder, skal man kunne mærke, at man får et løft, siger DF'eren.

Helt konkret har DF fokus på især tre områder:

Grænsen for, hvor meget man må få udbetalt i arbejdsmarkedspension, før man bliver modregnet i pensionstillæg og ældrecheck, skal hæves.

Grænsen for, hvor meget en pensionist kan tjene, før de modregnes i deres pension, skal hæves. Fra i dag 60.000 kroner til 100.000 kroner.

Og så skal reglerne ændres, så man ikke bliver trukket så meget i pension, hvis ens ægtefælle stadig er i arbejde og trækker husstandsindkomsten op.

Ældre Sagen har selv foreslået, at grænsen for, hvor meget en pensionist kan tjene, før de modregnes i deres pension, skal hæves til 100.000 kroner.

Tidligere i år havde Ældre Sagen ifølge DR regnet ud, at forslaget vil koste 90 millioner kroner at indføre.

Det vurderes at ville øge beskæftigelsen med 100 personer. Altså 900.000 kroner per fuldtidsbeskæftiget. Ifølge Ældre Sagens økonom er det ikke specielt dyrt, skrev DR tilbage i juli.

DF har også bedt regeringen se på at hæve grænsen til 125.000 og 150.000 kroner. Det er under 1000 personer, at det giver i arbejdsudbud, siger René Christensen.

- Det er ikke mange. Men det handler om retfærdighed. Går man på arbejde, skal man tjene penge ved det, siger han.

Manglen på sosu'er bliver også et tema fredag, lyder det fra ældreordfører Jeppe Jakobsen (DF). Der skal blandt andet ses på bedre praktikvejledning.

/ritzau/