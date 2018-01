DF efter massiv kritik: Vi tager det stille og roligt

Voldsomme reaktioner får ikke Dansk Folkeparti til at ændre på forslag om udgangsforbud, siger ordfører.

"Det er en smule vanvittigt". "Er vi i Danmark?". "Det er sgu for langt ude!".

Dansk Folkepartis forslag om at indføre et udgangsforbud for unge under 18 år efter klokken 20 i landets ghettoer har fået en hård medfart fra flere politikere.

Men kritikken ryster ikke Dansk Folkeparti.

- Det kommer ikke som den store overraskelse. Det er selvfølgelig vidtgående, når man foreslår, at myndighederne i højere grad skal bestemme over folks bevægelsesfrihed.

- Men vi tager det stille og roligt, siger udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen.

De mange reaktioner får ikke partiet til at ændre på forslaget.

- Jeg kan læse mig til, at man eksempelvis i Mjølnerparken har forståelse for vores forslag.

- Det er jo fordi, at de godt ved, at der desværre er mange unge mennesker på gaden om aftenen, der er med til at skabe problemer eller bliver inspireret af andre, der laver problemer, siger Martin Henriksen.

/ritzau/