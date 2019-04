DF er klar til at forhandle overlevelsesplan for Radio24syv

Måske skal Radio24syv fortsætte som dab-kanal. Tanken lufter Kristian Thulesen Dahl i Jyllands-Posten fredag.

Dansk Folkeparti lufter nu muligheden for at forhandle med regeringen om en alternativ overlevelsesplan for Radio24syv.

Det skriver DF-formand Kristian Thulesen Dahl fredag i et debatindlæg i Jyllands-Posten.

Han kalder det for noget vrøvl, at DF har haft et mål om at forhindre Radio24syv i at byde ind på en forlængelse af FM4-sendetilladelsen.

- Og jeg vil gerne vise i praksis, at det er noget vrøvl. Derfor siger vi, at vi er parate til at forhandle om, at Radio24syv, hvis ejerne og regeringspartierne er interesserede, kan køre videre i nuværende eller ændret form som dab-kanal, siger han.

Han betegner det som en "fremstrakt hånd".

- Jeg har kunnet fornemme, at regeringspartierne, både De Konservative og Liberal Alliance, har lagt afstand til beslutningen. De giver den hele armen i forhold til at være Radio24syvs forsvarere.

- Hvis de har så stort et ønske om, at Radio24syv kan køre videre i en eller anden form, er det her fra os en fremstrakt hånd. Vi er helt parate til at diskutere det, siger Thulesen Dahl.

Et flertal i Folketinget har pålagt dem, der skal drive FM4 fremover, at mindst 70 procent af de redaktionelle medarbejdere skal være lokaliseret mindst 110 kilometer fra København.

Radio24syv har af den grund valgt ikke at søge om at forlænge sin sendetilladelse, og public service-kanalen mister dermed sin plads på frekvensbåndet.

Radiostationen drives i dag af selskabet Berlingske People, der har Berlingske Media som hovedejer med en ejerandel på 70 procent.

Til oktober udløber radiostationens sendetilladelse. Men det har vakt oprør på de sociale medier, og der er også startet et borgerforslag om at bevare Radio24syv, som den er i dag.

Torsdag aften klokken 20 har knap 16.000 skrevet under, efter at borgerforslaget blev lagt ud onsdag. Opnår et borgerforslag 50.000 underskrifter, skal emnet tages op i Folketingssalen.

Kulturminister Mette Bock (LA) afventer et konkret forslag fra DF, siger hun til Jyllands-Posten.

Jørgen Ramskov, Radio24syvs chefredaktør, er "som udgangspunkt positiv". Men han henviser til, at der fortsat er mange ubesvarede spørgsmål i forhold til betingelserne.

Berlingske Medias administrerende direktør, Anders Krab Johansen, udtaler til Jyllands-Posten, at det er rart, at der er kommet "lidt eftertænksomhed over konsekvenserne af udbuddet af FM4".

