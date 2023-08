DF er klar til at lave skattelettelser med regeringen

Når regeringen i den nye politiske sæson skal lave en aftale om skattelettelser, så skal Dansk Folkeparti være med i aftalen.

Sådan lyder det fra DF's formand, Morten Messerschmidt, i et interview med Berlingske.

Meldingen kommer forud for partiets sommergruppemøde de kommende dage.

Det betyder ifølge Messerschmidt også, at DF er klar til topskattelettelser, hvilket partiet i mange år ellers har været indædt modstander af.

- Det er ikke hjerteblod for os at sænke topskatten, men det er på ingen måde noget, vi er bange for. Jeg har intet problem med at unde mine politiske kolleger succes, hvis jeg også selv får succes, siger Messerschmidt.

Han håber, at meldingen når frem til ledelsen i Venstre, som efter folketingsvalget sidste år lavede en kovending af de helt store og nu indgår i regeringen med Socialdemokratiet - og Moderaterne - trods soleklare meldinger om, at Venstre aldrig ville gøre Mette Frederiksen (S) til statsminister.

Tidligere på måneden udtalte Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, så, at Venstre har parkeret blå blok på sidelinjen.

- Vi skal ikke hjem, vi skal videre, sagde Ellemann-Jensen blandt andet til Berlingske.

Ellemann-Jensen henviste til, at det samlede blå projekt ifølge ham var til at overse i øjeblikket.

Venstre har henvist til, at blå blok eksempelvis havde det svært, da den anført af Venstre havde regeringsmagten fra 2015 til 2019. Blandt andet spørgsmålet om skattelettelser skabte splid i blå blok. Den splid var DF medvirkende til, erkender Messerschmidt.

Problemet skulle nu være ryddet af vejen, mener Messerschmidt med DF's melding. Den burde kunne få Venstre på andre tanker i forhold til blå blok.

Venstres politiske ordfører, Morten Dahlin, roser DF's melding. Men der et "men".

- Selv om det her er meget positivt, skal man lave mere end et interview, før man endegyldigt har gjort op med en årelang modstand mod topskattelettelser fra Dansk Folkepartis side, siger Dahlin til Berlingske.

Dahlin tilføjer, at Venstre aldrig har afvist at lave politik med de blå partier, selv om Venstre har lagt afstand til blokken.

/ritzau/