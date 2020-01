DF er klar til at sikre flertal for bedre dagpenge

Beskæftigelsesminister mener ikke, der tegner sig flertal for bedre dagpenge. DF-formand er uenig.

Dansk Folkeparti er klar til samle et flertal for at stoppe udhulingen af dagpengesatserne.

Det siger formand Kristian Thulesen Dahl til DR Nyheder.

Meldingen kommer, efter at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i Politiken fredag blev citeret for at sige, at en ændring af kompensationsgraden ikke er noget, som "regeringen på nuværende tidspunkt prioriterer".

Argumentet fra ministeren var blandt andet, at han "ikke kan få øje på et flertal i Folketinget" for forbedrede dagpengesatser.

Men det kan Kristian Thulesen Dahl. Han erklærer sig således klar til at finde et flertal sammen med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, som ifølge Politiken også kræver forbedrede dagpengesatser.

Dermed er der 91 mandater bag og et flertal i Folketinget.

- Jeg vil ikke se stille til, at beskæftigelsesministeren bruger det, at han ikke regner med, at han kan finde et flertal i Folketinget for det, som undskyldning til slet ikke at forhandle om det, siger han til DR Nyheder.

- For vi er fra Dansk Folkepartis side helt klar til at forhandle om det, hvis beskæftigelsesministeren ellers vil, tilføjer han.

I 2018 beregnede Det Økonomiske Råd, at dagpengesatsen i 1980 udgjorde 63 procent af gennemsnitslønnen i industrien. I 2025 vil satsen udgøre 44 procent.

Udhulingen sker, fordi dagpengesatsen ikke bliver reguleret på samme måde som lønnen.

Kristian Thulesen Dahl mener ikke, at Peter Hummelgaard skal bruge hverken økonomi eller manglende politisk som argument for ikke at stoppe udhulingen allerede nu.

- Jeg synes, det lyder som et bluff. Det lyder som et forsøg på at finde nogle undskyldninger for slet ikke at forhandle det her, siger han til DR Nyheder.

/ritzau/