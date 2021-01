DF: Flertal er blevet enig om minkaftale - uden os

Dansk Folkeparti er ikke med i aftale om erstatning til minkavlere, oplyser ordfører.

Dansk Folkeparti forventer, at der mandag aften kan præsenteres en aftale om erstatning til minkavlere, da partiet har fået at vide, at et flertal allerede er enig om indholdet. Og det bliver et flertal uden Dansk Folkeparti.

Det siger partiets erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby i Finansministeriet mandag aften.

Forud for forhandlingerne sagde ordføreren:

- Dybest set er det nik eller lad vær. Vi har ikke mulighed for at flytte ret meget i den aftaletekst, der ligger.

- Vi har fået at vide i går aftes, at der ligger en aftale, der er et bredt flertal for, hvor Dansk Folkeparti blandt andet ikke indgår. Så har vi mulighed for at stille nogle spørgsmål og måske blive lidt klogere på det formelle indhold i teksten.

På vej ind siger han, at han synes, at den aftaletekst, som han har set, ser fornuftig ud.

Han er dog ikke tilfreds med det udkast, han har set til en ordning for de minkavlere, der ønsker at lægge deres forretning i dvale, indtil forbuddet mod hold af mink ophører.

Det var tilsyneladende ikke til at ændre tilstrækkeligt, for lidt efter klokken 20 kunne Hans Kristian Skibby oplyse, at Dansk Folkeparti er ude af en aftale.

Forud for forhandlingerne mandag var fungerende finansminister Morten Bødskov (S) håbefuld i sine forventninger til en aftale.

- Regeringen er en mindretalsregering, så vi skal finde flertal, og det håber jeg, at vi kan finde i aften, siger han.

- Det har været en god proces. Det er en alvorlig sag, og det kræver, at vi kommer til bunds. Det føler jeg, at vi er nu. Så håber jeg, at der vil være bred opbakning til en aftale.

