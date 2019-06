DF-formand frygter Mette F. vil lede for enhver pris

Kristian Thulesen Dahl holdt onsdag grundlovstale på Lykkesholm Slot i Ørbæk.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, "dristes" til at tro, at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, vil være statsminister for enhver pris.

Det siger han onsdag under sin grundlovstale på Lykkesholm Slot i Ørbæk på Fyn.

- Jeg har talt en del med Mette Frederiksen, og mit bud er, at hun vil være statsminister - måske dristes jeg til at sige for enhver pris, lyder det fra DF-formanden.

Er man i tvivl, kan man ifølge DF-formanden læse i den portrætbog, som blev udgivet om Mette Frederiksen før valget, hvor hun deler sit syn på forgængeren, Helle Thorning-Schmidt.

- Her siger hun: Uanset hvordan man vender og drejer det, skal Socialdemokratiets formand bringe partiet i regering.

- Det gjorde hun. Det er den vigtigste opgave. Derfra kan man diskutere retning, kompas og indhold, refererer Kristian Thulesen Dahl fra bogen.

/ritzau/