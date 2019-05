DF-formand kritiserer Løkke og Mette F: I forsømmer EU-valg

De to mest fremtrædende partiformænd i dansk politik har ikke sat nok fokus på EU-valg, mener DF-formand.

Til tonerne af "Vi elsker Danmark" satte partiformand Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkepartis kandidater til EU-parlamentsvalget sig på deres pladser ved et pressemøde fredag.

Valgsangen er forfattet af folketingsmedlem Kim Christiansen og handler om at passe på Danmark.

Netop det mener Kristian Thulesen Dahl, at Venstre og Socialdemokratiet har forsømt, da de ikke har sat nok fokus på valget til EU-Parlamentet, der er vigtigt for Danmarks fremtid.

- Jeg må sige til Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, at de kunne have gjort meget mere ud af valget.

- Det er samtidig et europæisk samarbejde, som de hylder, men alligevel gør de så lidt for Europa-parlamentsvalget, siger Kristian Thulesen Dahl.

Det siger han fredag, da partiet fremlægger et udspil frem mod valgdagen på søndag 26. maj.

- Det er et vigtigt valg, for vi er med til at afgøre den retning, EU skal have. Så drop sofaen og kom ud i stemmeboksen, opfordrer Kristian Thulesen Dahl.

Han er ærgerlig over, at statsministeren lagde valget til EU-Parlamentet og valget til Folketinget med halvanden uges mellemrum.

- Nu ligger de på to forskellige dage, og det risikerer, at folketingsvalget drukner Europa-parlamentsvalget, siger DF-formanden.

