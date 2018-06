DF-formand om Tibetsag: Rykker ved tro på kommissioner

Det har været praksis i dansk politi at skærme, så kinesiske delegationer ikke kunne se demonstranter.

Det rykker ved ens tro på undersøgelseskommissioner, mener Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, om en ny udvikling i Tibetsagen.

Her blev demonstranters grundlovsikrede ret til at forsamle sig knægtet.

Kommissoriet for en ny Tibetkommission er blevet udvidet, fordi det er kommet frem, at politiet også tidligere har skærmet for demonstranter ved kinesiske besøg i Danmark.

- Denne sag giver anledning til at se på, om man kan lave bedre vilkår for kommissioner. De er helt afhængige af, at de får de oplysninger, der er til rådighed, siger Kristian Thulesen Dahl.

Dermed var det i 2012 under det kinesiske statsbesøg, som antændte Tibetsagen, ikke første gang, at dansk politi har skærmet kinesiske delegationer mod demonstranter.

Det kom frem tidligere torsdag.

Mindst to gange tidligere har dansk politi taget særlige hensyn til kinesiske besøgende på bekostning af demonstranters grundlovssikrede ret til at forsamles og ytre sig. Det skete i 1995 og 2002.

Derfor offentliggjorde justitsminister Søren Pape Poulsen (K) torsdag, før den nyhed kom ud, at kommissoriet udvides til at gælde tilbage til 1995.

Det skete med direkte henvisning til pressehenvendelser om, at politiet i de to tilfælde har skærmet demonstranter for kinesiske delegationer.

- Problemet er, at det ikke er op til magthavere i Danmark at vurdere, hvem man vil se på, og hvem man ikke vil se på i forhold til, hvem der vil udtrykke utilfredshed, det må vi alle tåle. Det er en del af vores grundlov, siger Kristian Thulesen Dahl.

/ritzau/