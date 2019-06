DF-formand om triste målinger: Kæmper til sidste fløjt

Kristian Thulesen Dahl bereder sig på en vælgerlussing, men kæmper for stemmerne til sidste fløjt.

Intet er afgjort endnu. Der er rigtig mange vælgere, der først i sidste øjeblik beslutter, hvor de skal sætte deres kryds.

Det påpeger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, da han onsdag møder op på Thyregod Skole i Thyregod i Midtjylland for at stemme.

- Jeg er meget spændt på valget, for gennem hele valgkampen er det blevet italesat, at Dansk Folkeparti står til at få en rigtig vælgerlussing, siger han.

Kristian Thulesen Dahl erkender, at hans parti ved dette folketingsvalg har kæmpet hårdt om de samme vælgere som flere andre partier.

Her er det oplagt at nævne Nye Borgerlige, Stram Kurs og Socialdemokratiet, som har skærpet sin profil i udlændingepolitikken.

- Det tager vi til efterretning. Vi skal acceptere danskernes afgørelse.

- Men man skal blive ved med at kæmpe, til dommeren fløjter kampen af, siger Dansk Folkepartis formand.

Meningsmålingerne har vist markant tilbagegang til Dansk Folkeparti på op mod ti procentpoint i løbet af valgkampen.

Det skal dog siges, at meningsmålingerne forud for sidste valg undervurderede partiets tilslutning temmelig meget.

Men formanden bereder sig på tilbagegang.

- Hele valgkampen er vi blevet italesat som et parti, der får en vælgerlussing. Det må vi se i øjnene, at det kommer vi måske til at få, siger DF's formand.

Ved det seneste folketingsvalg høstede han hele 57.371 personlige stemmer, heraf 7602 på hjemmebanen i Vejle Nord-kredsen.

Det kan næppe gentages, vurderer partiformanden, der spår tilbagegang på hjemmebanen.

- I 2015 var der medvind på alle cykelstier på en gang. Nu er der så en periode, hvor det går den anden vej. Og så er der nogle medløbere, der falder fra.

- Men det afgørende er, at der er nogle kernetropper, der er her, uanset om der er modvind. Jeg tror, de er ganske mange, siger han.

- Jeg tror, at mange af dem, der i dag forlader os for at stemme på et andet parti, vil komme til, når de ser, hvad der kommer til at ske, siger Kristian Thulesen Dahl.

/ritzau/