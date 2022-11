DF-formand sætter sit kryds i lyset af svigtende opbakning

Messerschmidt har tirsdag stemt ved valget. De seneste målinger spår, at DF lige kommer ind i Folketinget.

Svigtende vælgeropbakning i målinger og hans fremtid som partiformand.

De spørgsmål mødes Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, af, da han tirsdag eftermiddag afgiver sin stemme på Ordrup Bibliotek i Charlottenlund.

- Danskerne sammensætter Folketinget, og så respekterer man det, lyder det fra Messerschmidt. Han ankom med sin kæreste, Dot Wessman, i hånden.

Det er dog ikke kun kritiske spørgsmål Messerschmidt bliver mødt af foran Ordrup Bibliotek. En gruppe unge piger får et selfie med DF-formanden til deres store jubel, mens en familiefar også får et billede til samlingen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Messerschmidt fortæller, at partiet er tilfreds, hvis det lykkes at fastholde de seks mandater, som det i øjeblikket har i Folketinget.

I den seneste meningsmåling fra Voxmeter står Dansk Folkeparti til 2,9 procent af stemmerne. Det svarer til fem mandater. Partiet ser altså ud til kun lige at komme over spærregrænsen.

Det er mere end en halvering i forhold til valgresultatet i 2019. Dengang fik partiet opbakning fra 8,7 procent af vælgerne.

- Fortsætter du som formand, hvis I ikke kommer ind?, spørger en af journalisterne foran valgstedet.

- Det bliver slet ikke relevant, svarer Messerschmidt.

Der bliver kæmpet for at skaffe de sidste vælgere. En tvivler stjæler Dot Wessmans plads ved siden af Messerschmidt i indgangen og får en kort snak med DF-formanden på vej ind.

- Vi havde en kort snak om, hvad der var det vigtigste tema, men det er måske også lidt intimiderende i et valglokale at overbevise folk på 30 sekunder, siger Messerschmidt.

I 2015 fik partiet hver femte stemme, siden har DF oplevet markant modgang.

Messerschmidt overtog formandsposten for DF efter et beskidt kampvalg på et ekstraordinært årsmøde i begyndelsen af året.

Partiet har været martret af Meld og Feld-sagen med Messerschmidt i centrum samt formandsopgøret og Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne.

/ritzau/