DF-formandskandidat: Nedtur skyldes delvist svindelsag

Kandidat til formandsposten i DF Erik Høgh-Sørensen skriver i et læserbrev, at truslen mod DF er intern.

Ifølge nordjyske Erik Høgh-Sørensen, der er en af tre erklærede kandidater til formandsposten i Dansk Folkeparti (DF), må partiets fløje forsone sig.

Det skriver han i et læserbrev i Nordjyske.

Samtidig lægger han en del af skylden for partiets markante nedtur hos en sag om EU-svindel og dokumentfalsk i EU-partiet Meld og den tilhørende fond Feld. Sagen blev næstformand og ligeledes kandidat Morten Messerschmidt dømt i tidligere i år.

- Min analyse af deroute fra 2015 til 2019 er tofoldig: Meld og Feld startede en lavine, som blev forstærket af, at det borgerlige samarbejde frem til 2019 leverede for få DF-resultater.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Derfor skal det nye DF være mere handlekraftigt og bedre til at stå fast på nogle enkelte umisforståelige politiske målsætninger, herunder ældreområdet, skriver Erik Høgh-Sørensen.

DF var fra 2015 til 2019 støtteparti for først Venstre-regeringen under Lars Løkke Rasmussen. Efterfølgende for regeringen bestående at Venstre, De Konservative og Liberal Alliance.

Her krævede DF en stribe stramninger i udlændingepolitikken for sin støtte. Men fik altså ifølge Erik Høgh-Sørensen ikke nok ud af sin rolle.

I læserbrevet skriver formandskandidaten, at det skal ændres ved, at Dansk Folkeparti skal kræve en folkeafstemning om EU for at støtte en borgerlig regering samt et opgør med konventioner, der skal gøre det muligt at udvise flere fra Danmark.

- Den største trussel mod Dansk Folkepartis overlevelse er i virkeligheden af intern karakter.

- Op til formandsvalget 23. januar må vi bevare fællesskabet og lade forskellige holdninger komme til orde. Hvordan skulle vi ellers kunne nytænke partiet, hvis ikke alle ideer, gode som dårlige, er velkomne?

- De fløje, der lige nu findes i Dansk Folkeparti, er alle stærke. Det betyder, at den næste partileder skal kunne forlige. Samtidig må partiets profiler besinde og forsone sig, skriver Erik Høgh-Sørensen.

/ritzau/