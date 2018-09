DF-forslag om satspuljen deler Folketinget

DF vil ændre princippet om, at overførselsindkomster stiger mindre end lønninger. S og V er imod.

Stop udhulingen af folkepensionen og førtidspensionen.

Med den overskift har Dansk Folkeparti blæst til kamp mod et princip, der siden 1990'erne har betydet, at overførselsindkomster stiger lidt mindre end lønningerne.

Folk, der ikke har udsigt til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, bør have samme indkomstfremgang som lønmodtagere, lyder partiets argument.

- Det er vigtigt, at man også, når man bliver ældre eller førtidspensionist, har den samme købekraft, som der er i resten af samfundet, siger finansordfører René Christensen.

Forskellen mellem lønstigningstakten og stigningen i overførselsindkomsterne er år efter år blevet samlet i det, der kaldes Satspuljen. Den går til sociale formål som eksempelvis hjemløse og psykisk sårbare unge.

Hvis DF kommer igennem med sit ønske, vil Satspuljen skrumpe. Men det er acceptabelt, mener René Christensen.

- Vi synes også, at der er meget socialt i, at man også kan have et værdigt liv økonomisk set, når man bliver ældre eller er på førtidspension, siger han.

Men umiddelbart ser det ikke ud til at være nemt at samle et flertal i Folketinget bag et opgør med satsreguleringen.

Socialdemokratiet er enig med DF i, at de fattigste pensionister bør have flere penge. Men problemet ved DF's konkrete forslag er, at det også vil betyde, at alle de pensionister, der har penge nok, skal have mere.

Dermed bliver løsningen for dyr, mener ældreordfører Astrid Krag (S).

Venstre er ligeledes skeptisk.

- Hvis man gør det, som Dansk Folkeparti siger, så vil det rådighedsbeløb blive smurt meget tyndt ud på alle folke- og førtidspensionister, siger finansordfører Jacob Jensen (V).

- Satspuljen har den styrke, at den er målrettet mod mere specifikke målgrupper, som er særligt udsatte, og dermed kan man få mere effekt for pengene, siger han.

De Konservatives finansordfører, Anders Johansson, vil gerne diskutere satsreguleringen. Men han mener, at der skal laves en plan for, hvordan Satspuljens projekter så skal finansieres.

- Det er vigtigt, at vi fortsætter den målrettede indsats over for de svage grupper i samfundet, siger han.

Alternativet har ikke taget endeligt stilling til DF's forsag, men finansordfører Josephine Fock forventer, at partiet vil være positivt indstillet.

Enhedslisten står som eneste parti helt uden for aftalen. Og partiet har varslet et beslutningsforslag, der skal hjælpe DF's forslag på vej.

I Danske Handicaporganisationer håber formand Thorkild Olesen på, at DF's forslag bliver til noget. De gode formål, som satspuljen støtter, bør i stedet betales over finansloven, mener han.

- Som det er nu, er det næsten os, der selv er på overførselsindkomst, der betaler for projekterne. Det er vel ikke rimeligt, siger Thorkild Olesen.

René Christensen håber, at han kan overbevise regeringspartierne. Hvis det lykkes, vil DF opsige forliget om Satspuljen til næste folketingsvalg med det formål at ændre reguleringen efter valget.

