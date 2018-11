DF forventer at regeringen holder tyrkiske ægtefæller ude

I december ventes EU-Domstolen at afsige dom i en sag om flere tusinde tyrkeres familiesammenføring i Danmark.

Hvis EU i en kommende dom afgør, at det er imod internationale love, at Danmark har afvist op mod 8000 tyrkeres ønske om at få deres ægtefælle til Danmark, bør regeringen sætte foden ned.

Det mener Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

- Vi har en forventning om, at regeringen vil meddele EU, at det er et rent nationalt anliggende, siger han.

Reaktionen kommer, efter at Kristeligt Dagblad mandag bragte en artikel, hvor det fremgår, at Danmark risikerer at tabe en sag, der behandles i EU.

Avisen har fået indsigt i dokumenter, der viser, at EU vurderer, at familiesammenføringer er uundværlige for integrationen, og at den danske praksis på området er ulovlig.

I Danmark baserer reglerne sig på, at borgere ikke bliver bedre integreret, bare fordi deres familie kommer til landet.

Der er endnu ikke afsagt dom i sagen, men avisen har vist dokumenterne til lektor Peter Starup, som forsker i udlændinge- og EU-ret ved Syddansk Universitet.

Ifølge ham ser det skidt ud for Danmark, og det kan i sidste ende betyde, at op mod 8000 sager skal gå om.

Det mener Martin Henriksen vil være et meget dårligt udfald.

Derfor har Dansk Folkeparti mandag sendt seks spørgsmål til justitsminister Søren Pape Poulsen (K), hvor han bedes redegøre for, hvilke ankemuligheder Danmark har, hvis EU dømmer dansk praksis ulovlig.

- Efter min bedste overbevisning er det ren og skær politik fra EU's side. Det er jo en moralsk og politisk holdning, siger Martin Henriksen.

Udlændingeordføreren kalder emnet "dybt skadeligt for Danmark". For tiden forhandler DF med regeringen om finansloven for næste år. Om denne sag kommer til at indgå i de forhandlinger, ønsker han ikke at svare definitivt på.

- Det skal jeg ikke kunne sige på stående fod. Hvis vi bragte alle udlændingepolitiske spørgsmål op i finanslovsforhandlingerne, så skulle de jo vare hele året.

- Nu har vi i første omgang stillet nogle spørgsmål, og så ser vi, hvad regeringen vender tilbage med. Vi afviser ikke nogen skridt på forhånd, siger Martin Henriksen.

Næste retsmøde i EU-sagen er 13. december.

/ritzau/