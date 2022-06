DF freder kirkers vetoret mod vindmøller i aftale om planlov

Trods regeringens ønske om det modsatte har landets kirker fortsat en særlig ret i planloven til at nedlægge veto mod vindmøller.

Det fremgår af onsdagens aftale om en ændring af planloven.

- Vi glæder os også over, at vi bevarer kirkernes særlige indsigelsesret, samtidig med at vi giver bedre mulighed for den grønne omstilling, siger Alex Ahrendtsen, Dansk Folkepartis boligordfører, i en pressemeddelelse i forbindelse med aftalen.

Ifølge DR er det Dansk Folkeparti, der har fredet kirkernes ret.

DF var den eneste af de fire aftaleparter, der også tæller regeringen, Venstre og De Konservative, der ønskede at bevare indsigelsesretten.

- Der er mange myter i forbindelse med den særlige indsigelsesret. Det er ikke en vetoret. Det er en ret til at indlede kommunikation med kommunen. Det kan kun gøres på baggrund af rapporter og visualiseringsprojekter, uddyber Alex Ahrendtsen ifølge DR.

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) siger ifølge DR, at "vi havde gerne set, at det var anderledes".

- Men når man er i et forlig og skal lave en aftale, så skal enderne jo mødes, siger han.

I februar lød det fra daværende indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S), at regeringen gerne ville fjerne indsigelsesretten fra kirkerne.

- Jeg mener, at man skal centralisere indsigelsesretten, så det på lige fod med Vejdirektoratet, Forsvaret eller andre myndigheder skal gå gennem ministeriet og ikke stiftsøvrigheden (et stifts øverste myndighed, red.), sagde Kaare Dybvad Bek i Folketingssalen, hvor han var bedt om at forholde sig til spørgsmålet.

Mens borgere og virksomheder har en normal høringsret, kan kirkens stift ifølge planloven nedlægge veto mod kommunale projekter, hvis en kongelig bygningsinspektør har skønnet, at det kan forstyrre udsigten til eller fra kirken.

Information kunne i januar fortælle, at stifterne i Danmark mindst ti gange siden 2017 har gjort brug af retten.

I alle tilfælde har der været mellem 1,5 og 4,5 kilometers afstand mellem den pågældende kirke og de planlagte vindmøller.

Ministeren kan dog som den eneste ophæve stiftets mulighed for indsigelse.

Det skete eksempelvis i april, hvor Kaare Dybvad Bek ophævede Viborg Stiftsøvrigheds indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup.

Selv om indsigelsesretten i denne omgang ikke blev fjernet, skal den dog drøftes igen blandt aftalepartierne i forhold til, hvordan "der sikres klare rammer for Stiftsøvrighedens indsigelsesret". Det fremgår af onsdagens aftale.

/ritzau/