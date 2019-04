DF frygter at S skifter side i udlændingedebatten

De Radikale vil have S til at give en udlændingegaranti. DF frygter, at det vil give en lempelig politik.

De Radikale vil hellere gå i opposition, end det vil støtte en S-regering, der fører en stram udlændingepolitik efter det kommende valg.

Formand Kristian Thulesen Dahl (DF) kalder meldingen for skelsættende, og han er nervøs for, at Socialdemokratiet vil bryde samarbejdet med DF og rette øjnene mod De Radikale og de røde partier i udlændingepolitikken.

- Ja, det er jeg helt bestemt. Vi så i 2011, at Helle Thorning-Schmidt som formand for Socialdemokratiet gik til valg på en stram udlændingepolitik. Fra 2011-2015 gennemførte man 46 lempelser i udlændingepolitikken, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han fortæller, at han grundlæggende tror, at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen (S), gerne vil føre en "ordentlig" udlændingepolitik.

- Men problemet for hende kan være, at hendes parti forlanger, at hun griber efter magten, hvis muligheden er der. Og de fire partier, som hun er afhængig af, vil noget diametralt modsat, end det hun går til valg på, siger DF-formanden.

Lederen af De Radikale, Morten Østergaard, har meldt klart ud i Berlingske, at han vil have Mette Frederiksen til skriftligt at forpligte sig til at øge integrationen af flygtninge.

Hvis ikke Mette Frederiksen går med på kravet, vil Morten Østergaard ikke alene undlade at støtte hende. Han vil simpelthen blokere for, at hun kan blive statsminister.

Hvis man spørger Mette Frederiksen har Kristian Thulesen Dahl dog ikke noget, at være urolig over.

- Mit korte svar til De Radikale er, at det kommer ikke til at ske, siger Mette Frederiksen.

- Hvad er det egentlig, at Radikale Venstre med den her melding lægger op til? Er det et parlamentarisk kaos, eller skal vælgerne begynde at tage stilling til, om man ønsker en radikal støtte til Lars løkke (V) som statsminister efter et valg, siger hun.

Samtidig med Morten Østergaards udmelding i Berlingske, fortalte Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, at han peger på Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister.

/ritzau/