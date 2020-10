DF: Gebyr på sprogskoler skal skaffe penge til tidlig pension

Dansk Folkeparti har i løbet af fredagen haft to møder særskilt med regeringen om pensionsaftale.

Finansieringen til regeringens store prestigeprojekt - retten til tidlig pension - kan blandt andet ske ved at indføre et deltagergebyr på de danske sprogskoler.

Det foreslår Dansk Folkeparti.

- Der kan være et deltagergebyr på 2000 kroner. Det giver faktisk 150 millioner kroner (om året, red.), siger DF's finansordfører, René Christensen.

Tidligere har partiet foreslået et krav om, at kiosker og pizzeriaer skal have elektroniske kasseapparater, så Skat får nemmere ved at kontrollere, hvor meget der bliver solgt.

Dansk Folkeparti valgte tidligere på dagen ikke at møde op til pensionsforhandlinger med regeringen, SF og Enhedslisten, som ellers sad klar i forhandlingslokalet.

Forklaringen var, at Dansk Folkeparti manglede nogle mellemregninger fra regeringen, før der kunne indgås en aftale, lød det.

Siden har DF haft to møder særskilt med regeringen.

/ritzau/