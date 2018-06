DF glæder sig over færre vindmøller på land fremover

Antallet af landmøller bliver mere end halveret de kommende år til Dansk Folkepartis store tilfredshed.

Dansk Folkeparti gik ind til forhandlingerne om en ny energiaftale med et mål om at få et stop for nye vindmøller på land.

Det lykkedes ikke helt, men alligevel er finansordfører René Christensen tilfreds med udfaldet.

Det skyldes, at det trods alt er indføjet i aftalen, at de nuværende cirka 4300 vindmøller, der er opstillet på land nu, skal reduceres til maksimalt 1850 i 2030.

- Vi har fået det paradigmeskift, vi var ude efter, fordi der nu bliver opført tre vindmølleparker til havs, samtidig med at antallet af landmøller reduceres markant.

- Det synes vi er rigtigt godt for danskerne, siger ordføreren.

Han fremhæver også de punkter i aftalen, der omhandler en gennemgang af ordningerne omkring eventuelle gener, der er forbundet med møllerne.

Endelig bliver der også en opkøbsordning, hvor man kan sælge sin ejendom til dem, der får tilladelse til at opføre vindmøller i nærheden.

Reglerne for, hvor store vindmøllerne må være, bliver der ikke pillet ved.

- I dag er der et system for det, som tillader vindmøller på 150 meter.

- Det fortsætter, og det er i øvrigt en beslutning, der tages decentralt i kommunerne, som laver vindmølleplanerne, siger René Christensen.

Finansminister Kristian Jensen hæfter sig ved, at mængden af vedvarende energi fra landmøller fortsat vil stige på trods af reduktionen i antallet af møller.

- De nye møller bliver mere effektive og udvinder derfor mere energi ud af den vind, der kommer. Det sker samtidig med, at der altså er færre naboer, der bliver generet af dem, siger han.

