DF har fem hovedkrav for at støtte Ellemann eller Pape

Når Morten Messerschmidt skal afgøre, hvem han vil pege på af de blå statsministerkandidater i tilfælde af blåt flertal efter et valg, vil DF-formanden særligt fokusere på fem krav.

Det er hovedkrav, som omhandler nogle af de forandringer, som er vigtigst for Dansk Folkeparti at få gennemført, hvis den kommende regering bliver borgerlig.

Det skriver Berlingske.

Kravene retter sig mod både Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen, der er partileder for De Konservative. Hele idéen med kravene er netop at kunne forhandle, siger Morten Messerschmidt til Berlingske.

- Det er en meget, meget god situation for os, at der nu er to kandidater. Det giver os mulighed for at stille krav og for at få dem imødekommet allerede inden, vi går i gang, fordi jeg får mulighed for at tale med dem begge og dermed hæve prisen, siger han til avisen.

Det er DF-formandens ambition at sikre partiet en plads i regeringen for første gang. Han betegner forslagene som "fuldstændig afgørende" for partiet. Forslagene er ifølge Berlingske dog ikke decideret ultimative.

Dansk Folkeparti er kendt for at høre til på strammerfløjen i udlændingepolitikken, og flere af kravene handler da også om netop udlændingepolitik.

Det første er, at der skal indføres et forbud mod at bære muslimske tørklæder i skoler og gymnasier. Dernæst at alle asylansøgere flyves til et andet land.

Partiet ønsker også, at der bliver gjort op med statsminister Mette Frederiksens (S) måde at forvalte magten på.

Desuden skal der ifølge DF være flere folkeafstemninger, hvis politikere vil indgå i internationalt samarbejde, og så skal ældre have en højere ældrecheck samt deres egen lov med klare minimumsrettigheder.

I modsætning til den seneste DF-formand, Kristian Thulesen Dahl, vil Morten Messerschmidt ikke afvise at støtte en aftale, der indeholder lettelser i topskatten.

Messerschmidt vil begynde med det samme at tale med Ellemann-Jensen og Pape Poulsen om DF's krav.

Partiet vil pege på en blå statsminister, forsikrer han. Hvem det bliver, vil han ikke sige, før forhandlingerne er slut.

Der skal senest være valg til Folketinget den 4. juni 2023.

