DF-hovedbestyrelsesmedlem udfordrer Messerschmidt i formandsvalg

Merete Dea Larsen (DF) er den anden kandidat, der har meldt sig til at være Dansk Folkepartis formand.

Tidligere folketingsmedlem og nuværende hovedbestyrelsesmedlem Merete Dea Larsen vil være formand for Dansk Folkeparti. Det skriver Berlingske.

Dermed udfordrer hun partiets næstformand, Morten Messerschmidt, der også stiller op til valget 23. januar, hvor afløseren for Kristian Thulesen Dahl skal findes.

43-årige Merete Dea Larsen påpeger, at hun ikke er en landskendt profil. Hun kalder det derfor "lidt vildt" at række ud efter formandsposten.

- Det havde jeg aldrig set komme. Derfor indrømmer jeg også, at jeg er gået lidt frem og tilbage. Skal jeg gøre det? Jeg ved jo også, at Morten (Messerschmidt, red.) står stærkt med mange trofaste støtter.

- Men jeg mener, at jeg skylder medlemmerne, at de får forskellige kandidater. Derfor har jeg truffet den her beslutning, siger hun til avisen.

Merete Dea Larsen har været medlem af byrådet i Roskilde siden 2006, og ved det netop overstående kommunalvalg opnåede hun sjetteflest stemmer i kommunen.

Hun har desuden flere gange været suppleant i Folketinget for Dansk Folkeparti. Hun blev valgt til sit eget mandat ved folketingsvalget i 2015. Her fik hun over 3500 personlige stemmer.

Hun opnåede ikke genvalg ved folketingsvalget i 2019.

I september 2021 blev hun valgt ind i DF's hovedbestyrelse ved partiets årsmøde.

Bliver Merete Dea Larsen DF's nye formand, ser hun det som sin vigtigste opgave at samle partiet efter flere års magtkampe.

Hun siger, at det faktisk er en fordel for hende, at hun ikke sidder i Folketinget. For dermed har hun ikke været en del af de "åbenlyse uenigheder", der har været.

- Fordi jeg ikke har været en del af de fløjkrige, der har været. Jeg har været lidt ude på bænken og passe mit her i Roskilde. Der er ikke nogen, jeg er sur på - jeg kan godt med alle, siger Merete Dea Larsen til Berlingske.

Meldingen fra Merete Dea Larsen kommer, præcis en uge efter at Morten Messerschmidt meldte sig på banen som Dansk Folkepartis næste formand.

I et interview med Berlingske offentliggjorde Morten Messerschmidt sit kandidatur. Det gjorde han sammen med Peter Kofod, der er medlem af Europa-Parlamentet, som gerne vil være partiets nye næstformand.

Morten Messerschmidt har indtil nu været den eneste officielle kandidat, men en række DF-profiler har længe offentligt bejlet til Inger Støjberg, der er tidligere folketingsmedlem for Venstre og i dag løsgænger i Folketinget, som de gerne ser overtage formandsposten i partiet.

Morten Messerschmidt har endda sagt, at han trækker sit kandidatur tilbage, hvis Støjberg vil være formand for DF.

Merete Dea Larsen er ikke klar til at give samme garanti. Hun siger til Berlingske, at hun vi "tænke over", hvad hun skal gøre, hvis Inger Støjberg stiller op som formandskandidat.

